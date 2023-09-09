Пензенские стражи закона вернули в бюджет почти 400 млн рублей

09.09.2023 | 10:27

За 8 месяцев 2023 года в Следственное управление СК России по Пензенской области поступило 32 сообщения о налоговых преступлениях.

Об этом в пятницу, 8 сентября, шла речь на заседании межведомственной рабочей группы под председательством и. о. руководителя управления Владимира Игнатенкова.

Ущерб, причиненный налоговыми преступлениями, превысил 398 млн рублей. Было возбуждено 7 уголовных дел.

«Благодаря мерам, принятым следователями при содействии органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, и УФНС, в бюджет возмещено свыше 395 млн рублей, наложен арест на имущество в сумме 300 тысяч рублей», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Участники рабочей встречи обсудили меры по совершенствованию взаимодействия, направленного на выявление, пресечение и расследование преступлений в сфере налогообложения.