На светофорах в Пензе отключают табло обратного отсчета времени

08.09.2023 | 14:20

Жители Пензы заметили, что на части городских светофоров исчезли таймеры обратного отсчета времени. Возмущенные неудобством, они написали в рубрику «Вопрос - ответ» на портале PenzaInform.ru.

«Стоишь на красный сигнал и ждешь неопределенное время, раньше хотя бы видеть можно было, сколько стоять и когда трогаться. Как было удобно на Кулакова, на Пушкина, на других улицах! В чем смысл того, что убрали таймеры?» - поинтересовались горожане.

Ситуацию разъяснил директор ГБУ Пензенской области «Безопасный регион» Алексей Тархов.

По его словам, в городе внедряют интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением. Светофоры переводятся в режим адаптивного управления.

«Указанный режим управления предусматривает изменение длительности действия фаз цикла светофорного регулирования в реальном времени. В связи с тем, что табло обратного отсчета времени на дорожных светофорах не имеет функциональной возможности отображать переменное (постоянно меняющееся) значение времени, произведено их отключение», - сообщил он.