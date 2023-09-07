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Общество

Три новых светофора в центре Пензы установят на сэкономленные деньги

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В центре Пензы на сэкономленные при ремонте дорог деньги установят три светофора. Они появятся на пересечении улиц Кураева и Володарского, в районе примыкания улицы Кураева к Московской, еще один установят на улице Новый Кавказ, около детского сада № 88.

Об этом в четверг, 7 сентября, сообщили в пресс-службе администрации города.

Кроме того, управление ЖКХ планирует обустроить пешеходные переходы с дополнительным освещением у домов на Мира, 15, и Краснова, 60. Специалисты поставят недостающие ограждения на перекрестке улиц Володарского и Кураева.

Сейчас в Пензе завершили ремонт улиц Чаадаева, Кордон Сурка, Сурской, Бакунина, Пушкина, Комодемьянской, Дизельной и 3-го проезда Бурмистрова, а также тротуара на путепроводе на улице 8 Марта.

«Установлены камеры фотовидеофиксации (5 объектов), светофорное оборудование (13 объектов), пешеходные ограждения (10 объектов), проведены мероприятия по внедрению интеллектуальной транспортной системы (5 объектов)», - перечислили в мэрии.

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