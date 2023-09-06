Ипотеку с господдержкой планируют ограничить. Об этом сообщает федеральное интернет-издание «Ведомости».
Что конкретно изменится:
- увеличится размер первоначального взноса с 15 до 20%;
- снизится на 0,5 процентного пункта предельная величина субсидии кредитным организациям.
«Еще несколько месяцев назад стало в целом понятно, что льготная ипотека разогналась до такой степени, что ее пора прижимать», - пояснил источник «Ведомостей».
«Разница между льготной и рыночной ставками достигла астрономических значений. Ставки по наиболее популярным видам ипотеки с господдержкой, семейной и льготной, составляют 6% и 8%. Стоимость рыночного кредита на покупку жилья сейчас находится на уровне 15% в среднем», – добавил второй собеседник «Ведомостей».
Это должны принять к сведению те, кто планирует покупку квартиры. У них два варианта:
- надеяться, что правительство не воплотит планы в жизнь и сохранит действующие условия по ипотеке с господдержкой;
- не надеяться и оформить ипотеку в ближайшее время.
О действующих программах расскажут менеджеры холдинга «Термодом», они же подберут программу и помогут оформить документы. Еще больше информации по номеру 28-28-20 (или *2820, звонок с мобильного бесплатный). Сайт termodom-pnz.ru.
Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀