06.09.2023 | 17:11

Ипотеку с господдержкой планируют ограничить. Об этом сообщает федеральное интернет-издание «Ведомости».

Что конкретно изменится:

- увеличится размер первоначального взноса с 15 до 20%;

- снизится на 0,5 процентного пункта предельная величина субсидии кредитным организациям.

«Еще несколько месяцев назад стало в целом понятно, что льготная ипотека разогналась до такой степени, что ее пора прижимать», - пояснил источник «Ведомостей».

«Разница между льготной и рыночной ставками достигла астрономических значений. Ставки по наиболее популярным видам ипотеки с господдержкой, семейной и льготной, составляют 6% и 8%. Стоимость рыночного кредита на покупку жилья сейчас находится на уровне 15% в среднем», – добавил второй собеседник «Ведомостей».

Это должны принять к сведению те, кто планирует покупку квартиры. У них два варианта:

- надеяться, что правительство не воплотит планы в жизнь и сохранит действующие условия по ипотеке с господдержкой;

- не надеяться и оформить ипотеку в ближайшее время.

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