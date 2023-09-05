В Кузнецке в День города запретят проезд по некоторым улицам

В субботу, 9 сентября, в Кузнецке будет ограничено движение транспорта.
С 8:00 до 21:30 будут запрещены:
- проезд по улице Ленина от ТЦ «Олимп» до улицы Стекловской;
- проезд по улице Московской от шашлычной «Мангал» до здания ООО «Кузнецкая одежда плюс»;
- проезд по улице Стекловской от магазина «Магнит» до улицы Ленина;
- въезд на стоянку, расположенную перед зданием администрации города со стороны улицы Стекловской;
- въезд к салютной площадке, расположенной за зданием МБУ ТЦ «Родина» со стороны улицы Кирова.
Как пояснили в пресс-службе администрации Кузнецка, эти меры связаны с празднованием Дня города и проведением фестиваля предпринимателей «Наша кузница».
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