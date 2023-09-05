В Госдуме предложили учредить медаль за труд на пользу СВО

05.09.2023 | 07:44

Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон обратились к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с предложением учредить медаль «За добросовестный труд в условиях специальной военной операции» для сотрудников промышленных предприятий, которые работают для достижения целей СВО.

Документ публикует РИА Новости.

«Прошу Вас рассмотреть возможность учреждения специальной медали, которая отметит вклад сотрудников предприятий (гражданского персонала), внесших значительный вклад в достижение целей специальной военной операции. Предлагаемое название медали «За добросовестный труд в условиях специальной военной операции», - говорится в обращении.

«Важно помнить, что победа куется не только на фронте, но и в тылу. И от работы наших предприятий зависит, как успешны будут достижения на передовой. Мы не должны забывать никого, кто принесет нам победу в СВО, поэтому вместе с моим товарищем по Госдуме Сергеем Колуновым мы выступили с предложением учредить медаль «За добросовестный труд в условиях специальной военной операции» для сотрудников промышленных предприятий, которые работают для достижения целей СВО», - написал в своем телеграм-канале Илья Вольфсон.

Сергей Колтунов сравнил новую награду с медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Он также сообщил, что в его адрес поступают предложения установить дополнительные меры поощрения работников, трудящихся на цели спецоперации.

«Указанную награду целесообразно включить в перечень ведомственных наград министерства промышленности и торговли Российской Федерации», - отметил он.