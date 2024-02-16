Пензенские работники культуры отправили груз хабаровским бойцам

16.02.2024 | 18:17

Работники учреждений культуры Пензенской области отправили гуманитарный груз в зону СВО. Он предназначен для танкового батальона в Пологовском районе.

В батальоне служат бойцы из Хабаровска. Их семьи далеко, так что военные рассчитывают на помощь жителей Сурского края.

«Для бойцов приобрели печки блиндажные, кубы для хранения воды, стройматериалы, запчасти для машины, канцтовары, материалы для маскировочных сетей», - говорится на сайте Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Груз надеются доставить к Дню защитника Отечества. Кстати, праздник совпадает с днем рождения командира батальона, который взял позывной «Пенза» (из-за регулярной помощи жителей города).

Также бойцам повезли продукты к праздничному столу и воодушевляющие стихи.

Ранее сообщалось, что жители Пензенской области начали отправлять участникам специальной военной операции посылки к 23 Февраля. 12-го числа туда, кроме продуктов и одежды, повезли 50 индивидуальных коробок с надписью «Посылка защитнику Отечества». А 15-го в зону СВО выехал караван с гуманитарной помощью из Камешкирского района.