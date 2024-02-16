Сетевое издание|18+|Пятница|16 фев 2024|21:11
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-14oC
-13oC
Погода | Сегодня | Снег |
-11oC
-10oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенские работники культуры отправили груз хабаровским бойцам

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Работники учреждений культуры Пензенской области отправили гуманитарный груз в зону СВО. Он предназначен для танкового батальона в Пологовском районе.

Пензенские работники культуры отправили груз хабаровским бойцам

В батальоне служат бойцы из Хабаровска. Их семьи далеко, так что военные рассчитывают на помощь жителей Сурского края.

Пензенские работники культуры отправили груз хабаровским бойцам

«Для бойцов приобрели печки блиндажные, кубы для хранения воды, стройматериалы, запчасти для машины, канцтовары, материалы для маскировочных сетей», - говорится на сайте Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Пензенские работники культуры отправили груз хабаровским бойцам

Груз надеются доставить к Дню защитника Отечества. Кстати, праздник совпадает с днем рождения командира батальона, который взял позывной «Пенза» (из-за регулярной помощи жителей города).

Также бойцам повезли продукты к праздничному столу и воодушевляющие стихи.

Ранее сообщалось, что жители Пензенской области начали отправлять участникам специальной военной операции посылки к 23 Февраля. 12-го числа туда, кроме продуктов и одежды, повезли 50 индивидуальных коробок с надписью «Посылка защитнику Отечества». А 15-го в зону СВО выехал караван с гуманитарной помощью из Камешкирского района.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото minkult.pnzreg.ru
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте