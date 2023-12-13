Определен предельный срок выплат родным погибших в СВО бойцов

13.12.2023 | 07:43

Единовременная выплата членам семей погибших участников специальной военной операции будет производиться не позднее одного года со дня гибели военнослужащего.

Соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта о повышении социальной защищенности родственников погибших в СВО бойцов.

Документ был принят в первом чтении 21 июля, и сроки получения выплаты не указывались.

«Предлагаемые нормы должны повысить социальную защищенность членов семей погибших участников спецоперации из числа бывших сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы и таможни», - пишет «Парламентская газета».

После принятия поправки законопроект распространится на всех членов семей погибших военных.