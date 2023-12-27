Женам участников СВО хотят изменить расчет стажа для назначения пенсии

Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к главе Минтруда Антону Котякову с предложением изменить принцип расчета стажа для работающих и воспитывающих детей жен участников спецоперации.
Об этом сообщает сетевое издание RT, в распоряжении которого есть копия письма.
В обращении законодатель напомнил, что один день выполнения задач в зоне специальной военной операции засчитывается бойцам за два дня службы. Этот зачет в итоге будет идти в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, а также для увеличения размера пенсий ветеранов боевых действий.
По мнению депутата, такую же меру поддержки можно было бы установить и в отношении супругов участников СВО, которые ведут трудовую деятельность и при этом воспитывают малолетних детей, учитывая рост их нагрузки.
«В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части распространения принципа зачета одного трудового дня за два в отношении граждан, на иждивении которых находятся дети до 14 лет включительно, на период участия их супругов в специальной военной операции на Украине», - говорится в тексте обращения.
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