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Общество

В указ о мерах поддержки семей бойцов СВО внесены изменения

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В Пензенской области внесены изменения в указ губернатора «О мерах поддержки участников специальной военной операции и членов их семей». Соответствующий документ размещен на портале регионального правительства.

В частности, членам семьи участника СВО (к ним относятся супруга, дети и родители) полагается бесплатная психологическая помощь.

Также родители и супруги военнослужащих, имеющие инвалидность, могут бесплатно получать социальное обслуживание на дому, в полустационарных условиях и в стационарах независимо от состава и доходов семьи.

Для детей бойцов предусмотрено приоритетное оформление путевок в санатории Пензенской области. Их в первую очередь должны зачислять в спортшколы с предоставлением раз в год экипировки, оборудования и инвентаря по выбранному ими виду спорта. Также они могут бесплатно заниматься в кружках и секциях по трем выбранным образовательным программам.

Многодетная семья, воспитавшая бойца, впоследствии погибшего, сохраняет право на получение земельного участка.

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