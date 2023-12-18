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Из жизни

Погибшему в зоне СВО пензенскому следователю посвятили репортаж

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В ноябре на территории новых регионов РФ погиб капитан юстиции Никита Сергеевич Кривцов из Пензенской области.

Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

Управление взаимодействия со СМИ СК России подготовило специальный репортаж памяти сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Родные, друзья и сослуживцы Никиты Кривцова также участвовали в съемках.

Кривцов учился в школе № 7 Пензы, окончил ее в 2012 году. Классный руководитель Людмила Колпашникова рассказала, что Никита получал хорошие отметки и активно участвовал в различных школьных мероприятиях.

Со своей будущей женой Кривцов познакомился в военном университете, они вместе служили в гарнизонах Самары и Саратова.

Старшей дочери супругов 4 года, а младшая родилась в августе 2023 года.

«Он ее успел увидеть до своей гибели. Всегда буду его помнить, каким он был, и буду помогать его супруге и его детям», - сказал однокурсник Кривцова Никита Абраменков.

Друзья и родные говорят, что Никита Кривцов остался в памяти целеустремленным, открытым, честным и добросовестным человеком, он всегда был полон сил и энергии.

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Источник — видео СК РФ
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