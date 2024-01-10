Названа причина, по которой не будут распускать мобилизованных

10.01.2024 | 08:35

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что вбросы о повторной мобилизации выгодны противнику.

Об этом он рассказал в интервью «Фонтанке.ру».

«Нет никакой необходимости никого распускать. Сегодня, нет-нет, вот это все вбрасывается. Это вбрасывается нашими недругами, это все ципсошно-церэушные наработочки. Не надо их слушать. Ведь призвали кого? Призвали военнообязанных граждан Российской Федерации. Каждый военнообязанный гражданин Российской Федерации должен быть готов в любое время по велению Родины прийти и выполнить задачу», - цитирует его интернет-газета.

Депутат уверен, что на сегодняшний день необходимости во всеобщей мобилизации нет. Не появится она и в ближайшее время. Но и распускать обученных мобилизованных, ставших профессионалами, и набирать вместо них других, которых необходимо готовить заново, по мнению Картаполова, неразумно.

«Вот именно этого и хотят наши недруги. За то, что люди выполняют задачи, они получают необходимые социальные блага и прочие, прочие, прочие дела. Более защищенного на сегодня человека, чем тот, кто был мобилизован, и их семьи, просто нет в нашей стране, поэтому давайте не будем лукавить. Ребята воюют, слава им за это. Огромное спасибо и дай им бог всем здоровья. Они выполнят эту задачу», - завершил депутат.