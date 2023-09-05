Улица Куйбышева останется закрытой для транспорта до конца сентября

05.09.2023 | 13:22

Срок завершения ремонта теплопровода на улице Куйбышева в Пензе отложен. Об этом сообщили в городском управлении ЖКХ, отвечая на вопрос жительницы областного центра.

«Нас, жителей, волнует, когда закончат смену труб на ул. Куйбышева. После того как решили закончить ремонт ул. Московской до 15 сентября, работы на ул. Куйбышева остановили. Так что мы очень долго отопления не дождемся. Хотелось бы, чтобы и эту проблему устранили», - написала Наталья П. на странице главы города Александра Басенко в соцсети «ВКонтакте».

В середине июля на Куйбышева закрыли полосы, по которым водители ехали в сторону улицы Чкалова от Лермонтова. Движение сильно затруднилось. А с 25 июля движение на этом участке запретили совсем.

Как выяснилось, это потребовалось для устранения неоднократных порывов на участке тепловой сети, данную улицу несколько раз перекапывали за прошлый отопительный сезон.

Из-за того что ограждение ремонтируемого участка заняло целую полосу дороги на улице Лермонтова, движение автомобилей в часы пик стопорится. Это вызвало возмущение водителей и пассажиров общественного транспорта.

Первоначально планировалось, что работы завершатся до 15 сентября. Однако в понедельник, 4 сентября, оказалось, что график сдвинулся.

«Ремонтные работы на участке дороги от перекрестка ул. Куйбышева с ул. Чкалова и до пересечения с ул. Лермонтова запланировано завершить до конца сентября. Приносим извинения за временные неудобства. Данные работы очень важны для качественного предоставления коммунальных услуг жителям», - пояснили в Управлении ЖКХ Пензы.