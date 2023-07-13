Часть улицы Куйбышева закрыли до конца сентября

В Пензе закрыли для движения часть улицы Куйбышева. Сообщения об этом появились в социальных сетях в четверг, 13 июля.
Закрыты полосы, по котором водители ехали в сторону улицы Чкалова от улицы Лермонтова. На 14:00 был недоступен участок от дома № 18а на Куйбышева и до перекрестка с Чкалова.
Теперь машины, которые едут со стороны улицы Лермонтова, двигаются по одной полосе, которая ранее была для них встречной. Для движения от улицы Чкалова в сторону центра также оставили одну полосу.
Из-за резкого сужения дороги на данном участке образуются пробки. Водителям стоит учитывать это при построении маршрута.
Как пояснили сетевому изданию «ПензаИнформ» в «Т Плюс», на улице Куйбышева проведут реконструкцию тепломагистрали.
«Срок завершения работ - до 30 сентября, это с восстановлением благоустройства», - уточнили в ресурсоснабжающей организации.
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