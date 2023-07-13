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Общество

Часть улицы Куйбышева закрыли до конца сентября

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В Пензе закрыли для движения часть улицы Куйбышева. Сообщения об этом появились в социальных сетях в четверг, 13 июля.

Закрыты полосы, по котором водители ехали в сторону улицы Чкалова от улицы Лермонтова. На 14:00 был недоступен участок от дома № 18а на Куйбышева и до перекрестка с Чкалова.

Теперь машины, которые едут со стороны улицы Лермонтова, двигаются по одной полосе, которая ранее была для них встречной. Для движения от улицы Чкалова в сторону центра также оставили одну полосу.

Из-за резкого сужения дороги на данном участке образуются пробки. Водителям стоит учитывать это при построении маршрута.

Как пояснили сетевому изданию «ПензаИнформ» в «Т Плюс», на улице Куйбышева проведут реконструкцию тепломагистрали.

«Срок завершения работ - до 30 сентября, это с восстановлением благоустройства», - уточнили в ресурсоснабжающей организации.

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Источник — видео vk.com/penzanovosti
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