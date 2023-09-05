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Общество

Перечислены категории пензенцев, которых бесплатно привьют от COVID

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Жители Пензенской области задумались о вакцинации от коронавируса. Однако бесплатно привиться удастся не всем.

«В мире растет заболеваемость ковидом, по данным ВОЗ, за последние дни на 63%. А прививки не делают! Есть ли перспективы возвращения вакцинации? Или нам в платные клиники идти? Недешево, между прочим», - спросил читатель сетевого издания «ПензаИнформ».

Редакция направила его обращение в региональный минздрав.

В министерстве напомнили, что 5 мая ВОЗ официально объявила об окончании пандемии коронавируса. Пока тактика иммунизации против этой инфекции не закреплена в нормативно-правовых актах.

Специалисты отметили, что в России эпидемическая ситуация стабильна, а уровень коллективного иммунитета высок. Поэтому предложено перейти от массовой вакцинации к иммунизации уязвимых категорий граждан.

«Минздрав РФ предлагает вакцинировать совершеннолетних, которые ранее не болели и (или) не прививались, а также граждан в возрасте 60 лет и старше. Также к уязвимой категории отнесли людей с хроническими заболеваниями, с первичными или вторичными иммунодефицитами, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями», - сообщили в областном минздраве.

Пока проект соответствующего приказа находится на стадии согласования.

Известно, что иммунизация против COVID-19 вошла в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Вакцину необходимо приобретать за счет регионального бюджета.

«На текущий момент ведется работа по закупке 4 500 доз», - добавили в минздраве.

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