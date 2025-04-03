Сетевое издание|18+|Четверг|3 апр 2025|13:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Смертельное ДТП в Иссинском районе: стало известно состояние раненых

Печать
Telegram

В микроавтобусе Hyundai Starex, попавшем в смертельное ДТП в Пензенской области, ехали 8 жителей Чувашской Республики.

Утром в четверг, 3 апреля, возле села Симанки Иссинского района минивэн столкнулся с КамАЗом с нижегородскими номерами. По информации Госавтоинспекции, два пассажира 57 и 59 лет скончались до приезда бригады скорой помощи.

Как сообщает Министерство здравоохранения Чувашской Республики, еще два человека были доставлены в больницу, один в тяжелом состоянии, второй в состоянии средней степени тяжести. Они получают необходимую медицинскую помощь.

В пензенском управлении ГАИ уточнили, что госпитализированы 37-летний водитель и 60-летний пассажир.

Других четырех пассажиров медики осмотрели на месте ДТП. Троим из них - мужчинам 57, 44 и 32 лет - была оказана помощь.

«Министерство здравоохранения Чувашской Республики находится на связи с коллегами из Пензенской области», - добавили в ведомстве.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областной ГАИ
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте