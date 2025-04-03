Смертельное ДТП в Иссинском районе: стало известно состояние раненых

03.04.2025 | 12:29

В микроавтобусе Hyundai Starex, попавшем в смертельное ДТП в Пензенской области, ехали 8 жителей Чувашской Республики.

Утром в четверг, 3 апреля, возле села Симанки Иссинского района минивэн столкнулся с КамАЗом с нижегородскими номерами. По информации Госавтоинспекции, два пассажира 57 и 59 лет скончались до приезда бригады скорой помощи.

Как сообщает Министерство здравоохранения Чувашской Республики, еще два человека были доставлены в больницу, один в тяжелом состоянии, второй в состоянии средней степени тяжести. Они получают необходимую медицинскую помощь.

В пензенском управлении ГАИ уточнили, что госпитализированы 37-летний водитель и 60-летний пассажир.

Других четырех пассажиров медики осмотрели на месте ДТП. Троим из них - мужчинам 57, 44 и 32 лет - была оказана помощь.

«Министерство здравоохранения Чувашской Республики находится на связи с коллегами из Пензенской области», - добавили в ведомстве.