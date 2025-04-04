В Пензе больному ребенку выдали ингалятор только после суда

04.04.2025 | 10:16

В Пензе ребенку выдали жизненно необходимое медицинское изделие только после обращения матери в прокуратуру.

6-летняя девочка страдает аутосомно-рецессивным заболеванием и нуждается в ингаляторе с пульсирующей подачей аэрозоля, однако получить его семья не могла.

Прокуратура провела проверку и установила, что права ребенка ущемляются.

Надзорный орган направил в суд иск, в котором потребовал возложить на региональный минздрав обязанность обеспечить несовершеннолетнюю медицинским устройством. Иск был удовлетворен.

«После вмешательства права девочки восстановлены, ей предоставлено необходимое медицинское изделие», - уточнила старший помощник прокурора области Елена Листарова.