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Общество

На следующей неделе пензенцам придется вспомнить о куртках

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Теплая погода к концу предстоящей недели покинет Пензенскую область. Возможны дожди и сильный ветер.

Такой прогноз обнародовали синоптики Gismeteo.

В понедельник и вторник в регионе будет тепло. В первый день недели температура утром составит +10…+12 градусов, днем поднимется до летних значений: +24…+26. Осадков не ожидается, будет облачно с прояснениями. Во вторник днем термометр покажет +22…+23, вероятен дождь.

В среду прогнозируются переменная облачность, ветер с порывами до 8 м/с. Дневная температура +21…+23. В четверг ветер усилится до 10 м/с. Синоптики не исключают вероятность осадков. Жителям региона придется вспомнить о теплых кофтах и куртках, так как днем термометр покажет +16…+18 градусов.

В пятницу, возможно, будет еще прохладнее. Утром +8…+10, днем +13…+16 градусов. Облачно, вероятен дождь, порывы ветра до 8 м/с.

В выходные подобная погода сохранится. Возможны осадки, ветер до 12 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +15…+18.

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