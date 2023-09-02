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Общество

В Пензе в День знаний был нарушен запрет на продажу спиртного

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В пятницу, 1 сентября, в Пензе сотрудники полиции и органов местного самоуправления провели рейды по торговым объектам с целью контроля соблюдения запрета на реализацию алкогольной продукции в День знаний.

По состоянию на 18:00 комиссии проверили 110 объектов - торговые центры, магазины, а также предприятия общепита, где ранее фиксировались факты продажи спиртного несовершеннолетним.

В частности, в магазинах «Ручеек» и Beer Market на проспекте Победы, 15 и 24г, торговали пивом в розницу.

Также нарушения зафиксированы в пивном отделе на улице Антонова, 47, в магазине «Табакерка» ООО «Сурский» (ул. Сухумская, 1в).

Всего выявлено шесть фактов нарушений законодательства, по ним составлены протоколы, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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