Мотоциклист дошел до Верховного суда из-за ошибки в протоколе

09.07.2024 | 17:06

Верховный суд РФ признал законными решения судов Пензенской области по делу об ошибке инспектора ГАИ в протоколе.

5 июня 2023 года сотрудник полиции на дороге в Колышлейском районе остановил водителя кроссового мотоцикла Kayo CRF 801 Basic без регистрационного знака и предложил ему пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения - от мужчины пахло спиртным.

Тот отказался и за невыполнение законного требования по решению мирового судьи был оштрафован на 30 000 рублей и лишен прав на полтора года.

Водитель подал жалобу на решение, указав, что в протоколе допущена ошибка: инспектор назвал мотоцикл мопедом. Мужчина прошел через разные инстанции, пытаясь доказать незаконность штрафа, финальной точкой стал Верховный суд РФ.

Там изучили дело и постановили, что «ошибка инспектора ГАИ в протоколе об административном правонарушении, заключающаяся в неправильном указании типа транспортного средства, не является поводом для его признания недопустимым доказательством вины водителя».