Сетевое издание|18+|Вторник|9 июл 2024|17:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+29oC
+30oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+30oC
+31oC
Завтра | Ясно |
 

Из жизни

Мотоциклист дошел до Верховного суда из-за ошибки в протоколе

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Верховный суд РФ признал законными решения судов Пензенской области по делу об ошибке инспектора ГАИ в протоколе.

5 июня 2023 года сотрудник полиции на дороге в Колышлейском районе остановил водителя кроссового мотоцикла Kayo CRF 801 Basic без регистрационного знака и предложил ему пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения - от мужчины пахло спиртным.

Тот отказался и за невыполнение законного требования по решению мирового судьи был оштрафован на 30 000 рублей и лишен прав на полтора года.

Водитель подал жалобу на решение, указав, что в протоколе допущена ошибка: инспектор назвал мотоцикл мопедом. Мужчина прошел через разные инстанции, пытаясь доказать незаконность штрафа, финальной точкой стал Верховный суд РФ.

Там изучили дело и постановили, что «ошибка инспектора ГАИ в протоколе об административном правонарушении, заключающаяся в неправильном указании типа транспортного средства, не является поводом для его признания недопустимым доказательством вины водителя».

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте