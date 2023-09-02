В Городе Спутнике открылась новая школа

02.09.2023 | 16:01

Важнейшее событие для микрорайона с самым высоким процентом рождаемости в Пензенской области свершилось в 2023 году. 1 сентября в Городе Спутнике открыла свои двери новая школа. Ее размеры позволят детям сегодня учиться в одну смену, а техническому наполнению могут позавидовать не только учебные заведения.

Внутри создан центр робототехники, есть лаборатории для учебы, науки, моделирования и технического творчества, школьная типография и телецентр, видео- и фотостудии, зимний сад, целый кластер пространства для спорта, актовый зал, сопоставимый с киноконцертным, и многое другое.

На базе новой школы дети будут получать профильное образование, в том числе профессии инженерно-технического направления. Из дополнительного образования - техническое, естественно-научное, физкультурно-спортивное, художественное, туристско-краеведческое, социально-гуманитарное.

Для Спутника такой проект важен, так как сам микрорайон является крупнейшим в Пензенской области проектом комплексного развития территории. В 2023 году «Термодом» построил здесь более 1 миллиона квадратных метров жилья, ввел в эксплуатацию 61 жилой многоквартирный дом, почти 17 тысяч квартир.

Юное население Города Спутника продолжает увеличиваться, так как здесь созданы все возможные условия для комфортной жизни, а значит, люди чувствуют, что в Спутнике дети могут расти счастливыми и всесторонне развитыми.

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