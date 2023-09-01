Владимир Мутовкин поздравил учеников и педагогов с Днем знаний

01.09.2023 | 09:00

В пятницу, 1 сентября, председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил школьников, их родителей и учителей с Днем знаний.

«Это особый праздник, наполненный радостью встреч с друзьями, учителями и новыми знаниями.

Особые слова поздравлений я адресую пензенским первоклассникам. Для вас это волнительный день, и я уверен, что он навсегда останется в вашей памяти. Пусть школьная жизнь для вас станет яркой и богатой на позитивные впечатления.

Ученикам 11-х классов я желаю определиться с будущей профессией, а учащимся среднеспециальных и высших учебных заведений - хорошо подготовиться к экзаменам и найти достойное применение своим знаниям, умениям и навыкам, полученным за годы учебы. Верю, что в недалеком будущем многие из вас прославят наш город и Сурский край.

Дорогие учителя, желаю вам выдержки, терпения, способных и любознательных учеников!

Уважаемые родители, пусть ваши дети радуют вас своими успехами и талантами!

Пусть новый учебный год станет плодотворным для каждого из вас! Желаю всем счастья, здоровья, мира, добра, новых знаний, творческой энергии и упорства в достижении поставленных целей!» - говорится в тексте поздравления.