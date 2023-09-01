Сетевое издание|18+|Пятница|1 сен 2023|10:35
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Владимир Мутовкин поздравил учеников и педагогов с Днем знаний

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В пятницу, 1 сентября, председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил школьников, их родителей и учителей с Днем знаний.

«Это особый праздник, наполненный радостью встреч с друзьями, учителями и новыми знаниями.

Особые слова поздравлений я адресую пензенским первоклассникам. Для вас это волнительный день, и я уверен, что он навсегда останется в вашей памяти. Пусть школьная жизнь для вас станет яркой и богатой на позитивные впечатления.

Ученикам 11-х классов я желаю определиться с будущей профессией, а учащимся среднеспециальных и высших учебных заведений - хорошо подготовиться к экзаменам и найти достойное применение своим знаниям, умениям и навыкам, полученным за годы учебы. Верю, что в недалеком будущем многие из вас прославят наш город и Сурский край.

Дорогие учителя, желаю вам выдержки, терпения, способных и любознательных учеников!

Уважаемые родители, пусть ваши дети радуют вас своими успехами и талантами!

Пусть новый учебный год станет плодотворным для каждого из вас! Желаю всем счастья, здоровья, мира, добра, новых знаний, творческой энергии и упорства в достижении поставленных целей!» - говорится в тексте поздравления.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте