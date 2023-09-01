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Общество

В Пензе определили места, в которые нельзя возвращать бродячих псов

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В Пензе определили перечень мест, в которые запрещается возвращать бродячих собак после отлова, стерилизации и вакцинации.

Соответствующее постановление глава города Александр Басенко подписал 29 августа.

В список вошли территории учреждений социальной сферы, объектов здравоохранения, образовательных заведений (школ и детсадов), розничных рынков, железнодорожных станций, а также детские и спортивные площадки, общественные пространства (сады, парки, скверы).

О необходимости утверждения такого перечня речь шла еще в ноябре 2022 года. Тогда на сессии городской думы депутат Александр Смирнов предложил установить в Пензе запрет на выпуск в определенных местах собак после проведения процедур по лишению возможности иметь потомство. По его словам, такие полномочия у органов местного самоуправления есть.

«Если выпускать их в промышленные зоны, то мы сможем хотя бы оградить жилые районы. А то отловили на 8 Марта, к примеру, и на 8 Марта же и привезли. А это центр города. Если ее выпустить в другом месте, она, может, в леса уйдет и будет там жить!» - предположил он.

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