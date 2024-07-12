В Пензенской области ввели новые штрафы для владельцев собак

12.07.2024 | 10:32

Приняты поправки в Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за несоблюдение дополнительных требований к содержанию домашних животных.

Речь идет о питомцах на самовыгуле, содержании домашних животных в местах общего пользования в многоквартирных домах, обязательном использовании намордника и поводка при прогулках с собаками.

Как сообщил на сессии Законодательного собрания в пятницу, 12 июля, министр сельского хозяйства региона Роман Калентьев, закон необходимо принять в связи с увеличением жалоб жителей Пензенской области на ненадлежащее содержание домашних животных.

Если в 2020 году поступило 244 таких обращения, то в 2021-м их уже было 646, а в 2023-м количество увеличилось до 1 074.

Согласно принятому закону, если собака самостоятельно выходит за пределы огороженной территории, принадлежащей ее хозяину, граждан могут оштрафовать на сумму от 1 000 до 2 000 рублей, а за повторное нарушение - от 2 000 до 4 000 рублей.

Кроме того, поплатиться можно и за отсутствие предупреждающей надписи о наличии собаки при входе на огороженную территорию: для граждан предусмотрен штраф от 1 000 до 2 000 рублей, при повторном нарушении - от 2 000 до 4 000 рублей.

Выгул собак без намордника и поводка в местах, не предназначенных для этого, будет караться штрафом от 1 000 до 3 000 рублей. Повторное нарушение - от 3 000 до 4 000 рублей.

Содержание домашних животных в местах общего пользования в многоквартирном доме грозит штрафом на сумму от 1 000 до 2 000 рублей, при повторном нарушении - от 2 000 до 4 000 рублей.

Выгул собак лицами, неспособными их контролировать, например в состоянии опьянения, будет наказываться наложением административного штрафа на граждан в размере от 2 000 до 3 000 рублей. Повторно - от 3 000 до 5 000 рублей.

За осуществление деятельности по временному содержанию животных в квартирах без нарушения санитарных норм придется заплатить от 1 000 до 2 000 рублей. Если это совершенно повторно - от 2 000 до 4 000 рублей.

Поправки вступят в силу 1 сентября 2024 года.