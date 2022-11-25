В Пензе предлагают запретить выпуск бродячих собак в определенных местах

25.11.2022 | 12:41

На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 25 ноября, депутаты обсудили прошедший в Законодательном собрании круглый стол по проблеме бродячих собак.

«Я был на этом круглом столе, где присутствовали заинтересованные лица, представители Роспотребнадзора, главы районных администраций. Обсуждая проблему, все сошлись во мнении, что необходимо вносить изменения в федеральное законодательство», - сообщил Олег Шаляпин.

Тем не менее должен пройти второй этап обсуждения, куда пригласят представителей зоозащитных организаций, не присутствовавших в этот раз.

«Председательствующй сказал, что их мнение нужно выслушать и принять решение по данному вопросу. Но я вам скажу, что на первом этапе все фактически единогласно высказались за то, чтобы выходить с предложением в Госдуму. Других вариантов решения данной проблемы никто не видит», - резюмировал он.

Депутат Александр Смирнов предложил установить в Пензе запрет на выпуск в определенных местах собак после проведения процедур по лишению возможности иметь потомство. По его словам, такие полномочия у органов местного самоуправления имеются.

«Если выпускать их в промышленные зоны, то мы сможем хотя бы оградить жилые районы. А то отловили на 8 Марта, к примеру, и на 8 Марта же и привезли. А это центр города. Если ее выпустить в другом месте, она, может, в леса уйдет и будет там жить!» - предположил он.