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Общество

В прокуратуре рассказали о результатах проверки пензенских перевозчиков

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В Пензенской области сотрудники прокуратуры выявили множество нарушений в сфере транспортного обслуживания населения.

Всего в регионе существует 490 маршрутов, в их числе - 251 муниципальный, 122 межмуниципальных, 117 межобластных.

Проверка, проведенная надзорным органом, показала, что в Пензе перевозчики не соблюдают график. Частые нарушения зафиксированы на маршрутах № 2а, 5, 5к, 17, 40, 93 и других.

«При этом, несмотря на объективные причины транспортных заторов в часы пик, зачастую перевозчики пренебрегали расписанием в вечернее и ночное время», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Министерство цифрового развития, транспорта и связи региона, а также ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» не принимали всех мер административного воздействия к нарушителям.

Также сотрудники прокуратуры обнаружили, что компании-перевозчики не проводят с водителями предрейсовые инструктажи, а новые шоферы принимаются на работу без испытаний.

«Факты непроведения перевозчиками анализа и устранения причин дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил дорожного движения с участием принадлежащих им транспортных средств выявлены прокурорами Октябрьского, Железнодорожного районов Пензы, а также в Кузнецке», - добавила Светлана Артамонова.

Некоторые из машин не оснастили работоспособной аппаратурой спутниковой навигации.

Также выявлены многочисленные нарушения в районах области. Так, в Никольском не обеспечивали должную безопасность транспортных средств и пассажирских перевозок, а в Городищенском, Пензенском и также Никольском районах не следили за состоянием остановочных павильонов.

Для устранения нарушений прокуратура внесла представления компаниям-перевозчикам, органам местного самоуправления, ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» и председателю областного правительства Николаю Симонову.

«В отношении ответственных лиц перевозчиков возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям 11.15.1 (нарушение требований в области транспортной безопасности), 12.31.1 (нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом), 14.1.2 (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией) и другим статьям КоАП РФ», - рассказала Светлана Артамонова.

Сейчас акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. Ход устранения выявленных нарушений контролируется.

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