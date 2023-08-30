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Общество

В Пензе суд встал на сторону матери, которую оскорбила приятельница

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Жительница Пензенской области получит 20 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, нанесенного постоянными оскорблениями.

Такое решение принял суд, рассмотрев иск женщины.

Согласно материалам дела, она уже на протяжении четырех лет подвергается постоянному унижению со стороны знакомой. Каждый раз, когда женщины встречаются на улице, одна всячески пытается задеть другую словами, в некоторых случаях нецензурными.

Обидчица произносит их громко, ее не останавливает присутствие как детей истицы, так и прохожих, соседей поблизости.

«Женщина испытывает нравственные страдания, переживает, плохо себя чувствует, поэтому просила суд взыскать с обидчицы компенсацию морального вреда. Ответчица с заявленными требованиям не согласилась, пояснив, что никаких оскорблений в адрес знакомой не высказывала», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Служители Фемиды ознакомились с результатами лингвистической экспертизы, обнаружившей в словах женщины унизительную оценку личности истицы, а также изучили показания свидетелей и встали на сторону оскорбленной, удовлетворив ее иск. Оппонентка с решением суда не согласилась и подала апелляцию.

Суд вышестоящей инстанции жалобу рассмотрел, но оставил ее без удовлетворения, а решение - без изменения.

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