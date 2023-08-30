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Общество

В Пензе Маяк и Засурье соединит дополнительный рейс маршрутки № 99

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С пятницы, 1 сентября, пензенцам и гостям областного центра будет легче добраться до поселка Ахуны и микрорайона Засурье, расположенных на восточной окраине города.

В Ахуны ходят две маршрутки, № 93 и 99. Жалобы на недостаток транспорта в этот микрорайон поступают от пензенцев давно. Еще год назад они писали в соцсетях, что интервал между машинами может составлять до 50 минут, а салоны набиты пассажирами до такой степени, что иногда невозможно втиснуться.

После потока жалоб количество микроавтобусов было увеличено, но это не решило проблему до конца.

Теперь принято новое решение. Как сообщили в ГКУ «Организатор перевозок в Пензенской области», вводится дополнительный рейс 99-го маршрута.

Путь маршруток № 99 лежит через весь город - от Арбековской Заставы до Засурья (через Ахуны). Но дополнительная единица транспорта будет ходить лишь с Маяка - от остановки «Городская больница» № 2 (ул. Парковая).

Время отправления - 7:40. Воспользоваться дополнительным рейсом горожане смогут только по будням, с понедельника по пятницу.

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Источник — фото vk.com/transportpenza
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