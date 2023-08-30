Синоптики рассказали, каким будет последний летний день в области

В четверг, 31 августа, в Пензенской области будет ясно, без осадков. Утром термометр покажет +9…+11 градусов.
Днем воздух прогреется до +21…+24. Будет дуть северный ветер, местами порывы до 7 м/с, сообщают синоптики Gismeteo.
После 18:00 температура начнет опускаться и к позднему вечеру достигнет +15 градусов. Ночью ожидается +7…+9.
В старину 31 августа считалось днем окончания полевых работ. Завершение сева озимых сопровождалось праздничным гуляньем.
Согласно народным приметам, если в этот день воздух прозрачный и свежий, то стоит ждать ненастья. Дождь предвещают и низкие облака.
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