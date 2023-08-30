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Общество

Невролог: У гиперактивных детей могут возникнуть трудности в школе

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В преддверии учебного года невролог Ольга Дешкович рассказала «Газете.Ru» о том, как подготовить ребенка к школе.

По словам врача, для будущих первоклашек необходимо определить школьную зрелость, учитывая раннее развитие, характер, способности.

«Например, дети, у которых стоял диагноз гиперактивности в раннем возрасте, могут столкнуться с определенными трудностями. Как сопутствующие факторы у них могут развиваться дисграфия (нарушение письма), дислексия (нарушение чтения), речевые проблемы, проблемы с пониманием сложноподчиненных предложений. Если есть такие симптомы, то надо заранее обратиться к неврологу или клиническому психологу. Если до школы с такими проблемами не справиться, то ребенок получит в школе еще больший стресс, чем остальные», - предупредила Ольга Дешкович.

Очень важен для ребенка режим дня. Он должен ложиться не позже 21:30 и спать не менее 10 часов. За 3 часа до сна необходимо исключить все гаджеты, компьютер, телефон, телевизор.

«Родители полностью должны контролировать экранное время детей вплоть до 14 лет», - пояснила невролог.

Также специалист посоветовала родителям не пугать ребенка школой, а, напротив, мягко и в позитивной форме рассказывать свои истории из детства и знакомить с распорядком в учебном заведении.

«Это новый и неизвестный опыт для ребенка. Он должен знать, что его любят и поддерживают», - пояснила врач.

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Источник — фото pixabay.com
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