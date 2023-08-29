В Пензенскую область пришло почти 190 000 доз вакцины против гриппа

29.08.2023 | 11:36

В Пензенскую область поступили два вида вакцин российского производства для иммунизации взрослого населения против гриппа.

Это 170 340 доз инактивированного противовирусного «Совигриппа» и 18 880 доз четырехвалентной инактивированной вакцины «Ультрикс Квадри», из которой 1 000 предназначены для беременных.

«Оптимальным временем для проведения прививок против гриппа является период с августа по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости», - напомнили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

Ранее в минздраве сообщили о том, что в регион прибыло 52 330 доз вакцины против гриппа «Ультрикс Квадри», предназначенной для детей. Прививку могут получить дошкольники в возрасте от 6 месяцев, учащиеся 1-11-х классов и студенты.

В Заречном прививочная кампания уже началась. В МСЧ-59 сообщили, что маломобильные горожане могут вакцинироваться на дому.