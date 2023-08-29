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Общество

В Пензенскую область пришло почти 190 000 доз вакцины против гриппа

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В Пензенскую область поступили два вида вакцин российского производства для иммунизации взрослого населения против гриппа.

Это 170 340 доз инактивированного противовирусного «Совигриппа» и 18 880 доз четырехвалентной инактивированной вакцины «Ультрикс Квадри», из которой 1 000 предназначены для беременных.

«Оптимальным временем для проведения прививок против гриппа является период с августа по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости», - напомнили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

Ранее в минздраве сообщили о том, что в регион прибыло 52 330 доз вакцины против гриппа «Ультрикс Квадри», предназначенной для детей. Прививку могут получить дошкольники в возрасте от 6 месяцев, учащиеся 1-11-х классов и студенты.

В Заречном прививочная кампания уже началась. В МСЧ-59 сообщили, что маломобильные горожане могут вакцинироваться на дому.

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Источник — фото pixabay.com
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