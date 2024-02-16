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Общество

Пензенская область получит 6 638 доз вакцины от пневмококка

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В Пензенскую область поступит 6 638 доз вакцины от пневмококка: 6 322 - по линии регионального министерства здравоохранения и еще 316 - по линии ФМБА для Заречного.

Соответствующий электронный аукцион состоялся на портале госзакупок. Заказчиком партии препарата для регионов выступает Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан.

Поставщик должен доставить вакцину (суспензия для внутримышечного введения - 0,5 мл/доза) в регион не позднее 1 апреля 2024 года. Товар оплачивается за счет средств федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что в 2024-м область также получит 5 200 доз вакцины от полиомиелита и 3 400 доз препарата от дифтерии, коклюша и столбняка.

Пневмококковая инфекция - заболевание, вызываемое пневмококком и поражающее в основном детей. Тяжелыми формами развития такого недуга являются пневмония, менингит и сепсис.

Полиомиелит - острое вирусное инфекционное заболевание, обусловленное поражением серого вещества спинного мозга. Коклюш - острая воздушно-капельная бактериальная инфекция, для которой характерен спазматический кашель. Дифтерия - инфекция, чаще всего поражающая ротоглотку. Столбняк - острое инфекционное заболевание, атакующее нервную систему.

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