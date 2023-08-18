В Пензу поступила вакцина против гриппа для детей

18.08.2023 | 19:46

В Пензу поступило 52 330 доз вакцины против гриппа «Ультрикс Квадри». Ею планируют прививать детей, сообщили в региональном минздраве в пятницу, 18 августа.

Вакцинацию традиционно проводят осенью перед началом сезона заболеваний.

Прививку могут получить дошкольники в возрасте от 6 месяцев, учащиеся 1-11-х классов и студенты.

«Особенно в ней нуждаются дети с хроническими заболеваниями сердца, почек, бронхиальной астмой, судорожным синдромом, со сниженным иммунитетом, больные сахарным диабетом, часто болеющие острыми респираторными заболеваниями», - отметили в пресс-службе минздрава.

Замминистра здравоохранения Марина Воробьева рассказывала, чем различаются вакцины «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп». Первая содержит 4 компонента против разных штаммов гриппа, вторая - 3 компонента и иммуномодулятор (полиоксидоний).