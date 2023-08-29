Опубликован график финансирования пенсий и соцвыплат в сентябре

29.08.2023 | 09:48

Отделение Социального фонда по Пензенской области опубликовало график доставки пенсий и иных социальных выплат на сентябрь.

Для пенсионеров, получающих выплаты через кредитные учреждения:

- 4 сентября будут перечислены выплаты, дата доставки которых установлена на 5-12-е числа;

- 12-го - на 13-19 сентября;

- 19-го - на 20-22 сентября;

- 22-го - за установленные даты доставки 23-25-е числа.

«Обращаем внимание, что дата доставки устанавливается по месту жительства и меняется только в случае переезда, а дата зачисления пенсии на счет зависит от выходных и праздничных дней. То есть пенсия может зачисляться ежемесячно в разные дни, но всегда не позднее установленной получателю даты доставки», - напомнили в пресс-службе регионального отделения Соцфонда.

Дату доставки пенсий и соцвыплат «Почтой России» можно уточнить в своем отделении.

Для получателей мер социальной поддержки 1 сентября будет произведено финансирование через кредитные учреждения:

- единого пособия;

- ежемесячной выплаты на первого ребенка до 3 лет;

- выплат беременным, вставшим на учет в ранние сроки;

- пособий на детей от 8 до 17 лет;

- выплат по уходу за детьми до полутора лет (неработающим);

- ежемесячных выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации;

- других мер поддержки.

Получателям, выбравшим способ доставки «Почтой России», средства будут доставляться в течение месяца, по 25 сентября.

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет трудоустроенным гражданам будет перечислено 8 сентября.

Пользователям карты «Мир» зачисление денежных средств произойдет в день перечисления. Если пособие выплачивается по номеру расчетного счета, то зачисление будет произведено не ранее следующего рабочего дня после перечисления средств.

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала будет перечислена 5 сентября.