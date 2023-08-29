Опубликован график финансирования пенсий и соцвыплат в сентябре

Отделение Социального фонда по Пензенской области опубликовало график доставки пенсий и иных социальных выплат на сентябрь.
Для пенсионеров, получающих выплаты через кредитные учреждения:
- 4 сентября будут перечислены выплаты, дата доставки которых установлена на 5-12-е числа;
- 12-го - на 13-19 сентября;
- 19-го - на 20-22 сентября;
- 22-го - за установленные даты доставки 23-25-е числа.
«Обращаем внимание, что дата доставки устанавливается по месту жительства и меняется только в случае переезда, а дата зачисления пенсии на счет зависит от выходных и праздничных дней. То есть пенсия может зачисляться ежемесячно в разные дни, но всегда не позднее установленной получателю даты доставки», - напомнили в пресс-службе регионального отделения Соцфонда.
Дату доставки пенсий и соцвыплат «Почтой России» можно уточнить в своем отделении.
Для получателей мер социальной поддержки 1 сентября будет произведено финансирование через кредитные учреждения:
- единого пособия;
- ежемесячной выплаты на первого ребенка до 3 лет;
- выплат беременным, вставшим на учет в ранние сроки;
- пособий на детей от 8 до 17 лет;
- выплат по уходу за детьми до полутора лет (неработающим);
- ежемесячных выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации;
- других мер поддержки.
Получателям, выбравшим способ доставки «Почтой России», средства будут доставляться в течение месяца, по 25 сентября.
Пособие по уходу за ребенком до полутора лет трудоустроенным гражданам будет перечислено 8 сентября.
Пользователям карты «Мир» зачисление денежных средств произойдет в день перечисления. Если пособие выплачивается по номеру расчетного счета, то зачисление будет произведено не ранее следующего рабочего дня после перечисления средств.
Ежемесячная выплата из средств материнского капитала будет перечислена 5 сентября.
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