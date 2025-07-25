Вадим Супиков помогает пензенцам в решении социальных вопросов

Председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков, работая с обращениями, оказал адресную поддержку избирателям.
Так, жительница Пензы на приеме попросила его помочь с пересмотром размера страховой пенсии по старости: ей не засчитали периоды ухода за детьми до достижения ими возраста полутора лет.
Спикер Заксобра принял меры, и вопрос был решен положительно.
Другая пензячка пожаловалась на проблемы со здоровьем: женщина постоянно испытывает острые боли после полученной травмы. Она попросила организационного содействия в госпитализации для прохождения бесплатного медицинского обследования в связи с ухудшением самочувствия.
Вадим Супиков обратился в профильные структуры, и вопрос был решен. Горожанка поблагодарила его за оказанную помощь.
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