Вадим Супиков помогает пензенцам в решении социальных вопросов

25.07.2025 | 09:39

Председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков, работая с обращениями, оказал адресную поддержку избирателям.

Так, жительница Пензы на приеме попросила его помочь с пересмотром размера страховой пенсии по старости: ей не засчитали периоды ухода за детьми до достижения ими возраста полутора лет.

Спикер Заксобра принял меры, и вопрос был решен положительно.

Другая пензячка пожаловалась на проблемы со здоровьем: женщина постоянно испытывает острые боли после полученной травмы. Она попросила организационного содействия в госпитализации для прохождения бесплатного медицинского обследования в связи с ухудшением самочувствия.

Вадим Супиков обратился в профильные структуры, и вопрос был решен. Горожанка поблагодарила его за оказанную помощь.