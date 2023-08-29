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Общество

На улице Ферганской закончили перекладку водопровода

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Водопровод на улице Ферганской был в аварийном состоянии и являлся причиной частых утечек и отключения водоснабжения.

В «РКС-Пенза» (ООО «Горводоканал») решили заменить коммуникации. Специалисты переложили 130 погонных метров трубопровода, заменив сети из стали на более долговечный полиэтилен.

«Работы выполнены бестраншейным способом с помощью установки управляемого прокола грунта. Этот метод позволяет осуществлять перекладку сетей гораздо оперативнее и с меньшими затратами по сравнению с открытым способом прокладки водопровода. Кроме того, при производстве работ с помощью данного оборудования длительного отключения водоснабжения не требуется», - рассказал главный управляющий директор «РКС-Пенза» Александр Наголюк.

После завершения работ специалисты Горводоканала произвели переврезку водопровода, в итоге для снабжения ресурсом домов на Ферганской задействуют новые коммуникации.

«Новый трубопровод обеспечит надежное и бесперебойное водоснабжение, что положительным образом скажется как на качестве оказываемых населению услуг, так и на эффективности работы предприятия», - подчеркнул Александр Наголюк.

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