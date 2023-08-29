Эксперты рассказали, что делать при ДТП с участием самоката

29.08.2023 | 10:37

Во вторник, 29 августа, спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале, что Госдума собирается повысить ответственность при езде на электросамокатах. По его словам, с 2019 года количество аварий с участием этого средства передвижения увеличилось более чем в 40 раз.

«Для решения этой проблемы предлагаются разные пути. Как радикальные - полностью запретить прокат электросамокатов, так и более умеренные - например, ограничить их скорость или места пользования», - уточнил он.

Володин отметил, что правила дорожного движения для электросамокатов, моноколес, электроскейтов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности уже действуют с этого года, но есть над чем работать.

Проблема ДТП с участием самокатов и их пользователей актуальна и для Пензенской области. Так, 20 июля на улице Терновского в областном центре 10-летний мальчик на самокате попал под колеса Toyota Corolla, ему потребовалась госпитализация. 27 июля на улице Славы неизвестный гражданин на электросамокате наехал на 7-летнюю девочку и, вместо того чтобы оказать ребенку помощь, скрылся. 6 июля на улице Терновского водитель автомобиля «Газель» сбил мужчину, который передвигался на самокате.

Эксперты «Роскачества» рассказали «Известиям», что столкновение электросамоката и автомобиля, мотоцикла, скутера или другого средства индивидуальной мобильности требует примерно тех же действий, что и прочие дорожно-транспортные происшествия.

Так, если с самокатом столкнулся автомобиль или мотоцикл, то водитель должен остановиться, включить аварийную сигнализацию и выставить специальный знак на дорогу. Пострадавшим необходимо оказать первую помощь и вызвать скорую. Если за рулем самоката был ребенок, то медиков нужно вызвать в любом случае.

При этом оформить такую аварию по европротоколу нельзя, так как на электросамокаты не оформляется ОСАГО. Если при столкновении никто не пострадал и ущерб невелик, то следует оформить расписку об отсутствии претензий.

Если самокат въехал в стоящую машину, то это расценивается как ДТП. Отвечать за нанесенный ущерб будет владелец СИМ, если он виноват, а если самокат арендован, то компенсацию будет выплачивать компания-владелец. Если же в столкновении виноват водитель авто, то покрывать ущерб будет он. В этом случае ОСАГО уже имеет значение - выплаты может осуществить страховая компания.

Случай, когда самокатчик не ехал, а вел транспортное средство рядом и при этом задел автомобиль, не считается ДТП. Пострадавшая сторона может обратиться в полицию и получить компенсацию за порчу имущества.

При наезде самоката на пешехода отвечать придется водителю. Оба должны дождаться сотрудников ГИБДД, составить протокол и зафиксировать все обстоятельства происшествия. Пострадавший может рассчитывать на компенсацию расходов на лечение, морального вреда или вреда имуществу.

Если самокатчик скрылся, то нужно зафиксировать факт аварии и травмы, вызвать полицию и обратиться к медикам. Все зафиксированные данные потребуются для разбирательства в суде.

В случае если виновником ДТП стал ребенок на самокате, за его действия отвечают родители. Соответственно, именно они будут возмещать пострадавшему ущерб.