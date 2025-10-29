Трое молодых людей получили травмы в ДТП на ул. Чаадаева

29.10.2025 | 12:43

Вечером во вторник, 28 октября, на улице Чаадаева в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали несколько человек.

По предварительным данным, в 21:10 18-летний юноша на автомобиле «Лада-Гранта» не справился с управлением, и машина вылетела в кювет, где опрокинулась.

Три человека получили травмы. Водителя и его сверстника-пассажира после оказания медицинской помощи отпустили, 17-летнего юношу, также находившегося в салоне, госпитализировали.

Последний в результате ДТП оказался зажат в машине, спасатели с помощью гидравлического инструмента помогли ему выбраться.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.