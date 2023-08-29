День трезвости: кузнечанам напомнили о запрете на продажу спиртного

29.08.2023 | 15:25

В пятницу, 1 сентября, в торговых точках Кузнецка на сутки прекратится продажа спиртного.

Руководителям объектов общепита рекомендовано с 6:00 1 сентября до 6:00 2-го числа не торговать, в том числе на розлив, алкогольной продукцией, пивом и напитками на его основе.

Мера связана с празднованием в образовательных учреждениях Дня знаний. Как пояснили в пресс-службе администрации города, она направлена на соблюдение общественного порядка, защиту нравственности и здоровья людей, прежде всего несовершеннолетних.

Ранее стало известно, что в Пензе продажу алкоголя ограничат с 8:00 до 23:00 1-го числа. Исполнение запрета будут проверять комиссии во время рейдов.

В Пензенской области «днями трезвости» объявлены день последнего звонка и 1 Сентября. Такой закон приняло Законодательное собрание еще в 2013 году. Однако органы местного самоуправления дополняют этот перечень на свое усмотрение.

Так, в 2023 году запрет на торговлю спиртным вводился в день проведения выпускных вечеров в 9-х и 11-х классах.