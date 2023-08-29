Сетевое издание|18+|Вторник|29 авг 2023|17:01
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

День трезвости: кузнечанам напомнили о запрете на продажу спиртного

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В пятницу, 1 сентября, в торговых точках Кузнецка на сутки прекратится продажа спиртного.

Руководителям объектов общепита рекомендовано с 6:00 1 сентября до 6:00 2-го числа не торговать, в том числе на розлив, алкогольной продукцией, пивом и напитками на его основе.

Мера связана с празднованием в образовательных учреждениях Дня знаний. Как пояснили в пресс-службе администрации города, она направлена на соблюдение общественного порядка, защиту нравственности и здоровья людей, прежде всего несовершеннолетних.

Ранее стало известно, что в Пензе продажу алкоголя ограничат с 8:00 до 23:00 1-го числа. Исполнение запрета будут проверять комиссии во время рейдов.

В Пензенской области «днями трезвости» объявлены день последнего звонка и 1 Сентября. Такой закон приняло Законодательное собрание еще в 2013 году. Однако органы местного самоуправления дополняют этот перечень на свое усмотрение.

Так, в 2023 году запрет на торговлю спиртным вводился в день проведения выпускных вечеров в 9-х и 11-х классах.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото gorodkuzneck.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте