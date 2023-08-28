Вторник в Пензенской области будет ветреным и ясным

28.08.2023 | 21:30

Во вторник, 29 августа, в Пензенской области обещают ясную, но прохладную погоду. Местами порывы ветра достигнут 10 м/с.

Как сообщили синоптики Gismeteo, утром термометр покажет +7…+10 градусов, что будет ощущаться как +8.

Днем воздух прогреется до +15…+18 градусов, однако из-за ветра тепло почти не будет чувствоваться. Вечером температура опустится до +12.

Медики предупреждают: при переходе от летнего сезона к осеннему легко заболеть. Главные правила профилактики ОРЗ и обострения хронических заболеваний - одеваться по погоде, всегда под рукой держать теплую одежду.

Также важно высыпаться, соблюдать режим дня и употреблять больше овощей и фруктов для укрепления иммунитета.