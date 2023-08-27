В онкодиспансер поступил новый рентгенодиагностический комплекс

27.08.2023 | 12:28

В пензенском областном онкологическом диспансере скоро заработает новый рентгенодиагностический цифровой комплекс. Сейчас завершается ремонт помещения, где он должен быть установлен.

Стоимость оборудования 24,5 млн рублей. Это высокотехнологичный аппарат, который позволит снизить лучевую нагрузку на пациента.

«Всего при помощи рентгенодиагностического комплекса можно будет проводить ежедневно до 56 исследований», - цитирует пресс-служба регионального минздрава главного врача онкодиспансера Антона Столярова.

Специалисты смогут делать рентгенографию черепа, костей скелета, органов грудной клетки, брюшной полости, малого таза в различных плоскостях и проекциях без изменения положения пациента.

Поскольку оборудование цифровое, то врач при необходимости увеличит любую область на экране, отрегулирует резкость, контрастность изображения.

Новое оборудование закуплено для медучреждения в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».