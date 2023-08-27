Студентам и гипертоникам посоветовали есть бананы

27.08.2023 | 11:48

В воскресенье, 27 августа, пензенский минздрав поздравил жителей области с Днем любителей бананов. Медики отметили пользу этого плода и перечислили категории граждан, которым следует его употреблять.

Бананы - гипоаллергенный продукт, он не вызывает реакции даже у младенцев. Этот фрукт задерживает кальций в организме, препятствует его выведению вместе с мочой, поэтому к нему нужно присмотреться кофеманам.

Кроме того, в бананах имеются особенные ферменты. Если их употреблять вместе с основной пищей, то вещества из нее усваиваются организмом быстрее.

«Большое содержание калия в мякоти банана спасает от судорог икроножных мышц тех, кто много тренируется. Также калий помогает улучшить состояние сосудов, уменьшает риск инфаркта и инсульта, лечит гипертонию», - отмечают медики.

Этот фрукт полезен при малокровии и незаменим для студентов и школьников, ведь калий, содержащийся в банане, делает мозг восприимчивее к новой информации.

Также есть бананы рекомендуется для того, чтобы почувствовать себя более счастливым: в них много триптофана, вещества, из которого вырабатывается серотонин, то есть гормон счастья.