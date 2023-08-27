Пензенцу объяснили, куда делась подсветка набережной Суры

Пензенцы заметили, что на набережной Суры исчезла подсветка. Она обеспечивается с помощью столбиков, установленных у самой воды. Часть их пропала.
Судьба подсветки заинтересовала одного из горожан. На странице мэрии Пензы в соцсети «ВКонтакте» он выложил кадры, сделанные поблизости от Бакунинского моста.
На них запечатлены дыры в плитке набережной, оставшиеся от крепления, пустые места, где раньше были установлены столбики, а также покосившиеся элементы подсветки.
Согласно ответу представителя городской администрации, причина ЧП - весенний паводок. В середине марта набережную затопило, вода заполнила нижний прогулочный уровень.
«В 2024 году будет рассмотрена возможность ее (Подсветки. - Прим. ред.) восстановления», - ответили пензенцу.
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