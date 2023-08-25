В Средней Елюзани собираются отменить карантинные меры по кори

25.08.2023 | 17:01

В селе Средняя Елюзань Городищенского района в ближайшее время планируют отменить карантинные ограничения по кори.

Об этом шла речь в пятницу, 25 августа, на заседании оперативного штаба, которое состоялось в местной администрации. В обсуждении приняли участие глава района Павел Мигин, замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева и заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Александр Крымов.

В конце июня в Средней Елюзани было зарегистрировано семь случаев кори. В селе объявили режим чрезвычайной ситуации и экстренно организовали оперативный штаб по выявлению всех заболевших и контактирующих, а на въезде установили блокпосты.

Большинство заболевших - дети, которым не делали прививку. У некоторых пациентов наблюдались тяжелые осложнения.

В июле корь вышла за пределы Средней Елюзани: два человека, контактировавших с больными, выехали в Пензу и Кузнецк. Их изолировали на 21 день, в течение которых у них проявились симптомы кори. Таким образом распространения инфекции удалось избежать.

В регионе ввели ограничительные меры по плановой госпитализации. Чтобы лечь в стационар, пациенту требовалась еще одна справка, как и ухаживающему за ним человеку.

В течение месяца после вспышки с подозрением на корь выявили 82 человека. На 30 июля 72 из них (в том числе 64 ребенка) выздоровели, 2 находились в стационаре, 8 детей - на амбулаторном лечении.

Когда ситуация по кори стабилизировалась, в Средней Елюзани сняли блокпосты. 25 августа на совещании прозвучало: новых случаев заболевания корью в селе нет.

«На следующей неделе планируется снятие карантинных ограничений, которые действуют в селе Средняя Елюзань в настоящее время», - сообщается на сайте администрации Городищенского района.