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Общество

В Пензенской области регистрируют небольшие очаги кори

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В Пензенской области продолжают регистрировать случаи кори, но таких массовых очагов, как в Городищенском районе в 2023 году, нет. Об этом на брифинге, состоявшемся во вторник, 16 июля, заявила замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева.

«Сейчас небольшие очаги есть и в Городищенском районе, и в Пензенском районе, и в Пензе. Больше всего случаев - среди мигрирующего цыганского населения», - отметила она.

Замминистра напомнила, что в прошлом году корь была зафиксирована у 146 жителей региона, и объяснила причину вспышек этого заболевания по всей России.

«Западная Европа, в том числе и Украина, несколько десятилетий не вакцинирует население от кори. Учитывая большую миграцию населения, движение «антиваксеров», почти все регионы (82 субъекта РФ) регистрировали заболеваемость кори. Особое внимание привлекает к себе цыганское население», - отметила Марина Воробьева.

В конце июня прошлого года в Средней Елюзани после регистрации нескольких случаев кори объявили режим чрезвычайной ситуации и экстренно организовали оперативный штаб по выявлению всех заболевших и контактирующих, а на въезде установили блокпосты.

В основном заболевали дети, которым не делали прививку. У некоторых пациентов наблюдались тяжелые осложнения.

В июле корь вышла за пределы Средней Елюзани: 2 человека, контактировавшие с больными, выехали в Пензу и Кузнецк. Их изолировали на 21 день, в течение которых у них проявились симптомы кори. Таким образом распространения инфекции удалось избежать.

В регионе ввели ограничительные меры по плановой госпитализации. Чтобы лечь в стационар, пациенту требовалась еще 1 справка, как и ухаживающему за ним человеку.

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