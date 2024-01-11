В пензенском перинатальном центре запретили партнерские роды

11.01.2024 | 18:30

Для предупреждения возникновения и распространения ОРВИ и гриппа в Пензенской областной клинической больнице им. Н. Н. Бурденко с 29 декабря 2023 года введен карантин со строгим масочным режимом для пациентов и работников всех структурных подразделений учреждения.

Одним из них является перинатальный центр. В связи с карантином там запрещены партнерские роды, уточняется на страницах больницы в соцсетях.

Ситуацию с заболеваемостью в Пензенской области, как и по всей России, можно охарактеризовать как тридемию, то есть одновременное распространение трех вирусных заболеваний: ОРВИ, коронавируса и гриппа. Специалисты Роспотребнадзора предполагают, что на спад она пойдет только в феврале-марте.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе в декабре начались досрочно каникулы у школьников - 25-го числа вместо 30-го.

Планировалось, что ученики вновь сядут за парты 9 января. Однако срок окончания каникул перенесли по той же причине, и теперь вместо 10 дней школьники отдохнут 3 недели: они выйдут 15 января.