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Глас народа

Водитель заснял «особую атмосферу» Верхней Елюзани

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«В селе Верхняя Елюзань своя особая и волшебная атмосфера» - так называется видео, сделанное на центральной дороге населенного пункта в понедельник, 22 января, и выложенное в группе «Подслушано Городищенский район» во «ВКонтакте».

На записи с движущегося автомобиля запечатлено, как в темное время суток все фонари, стоящие вдоль дороги, синхронно гаснут каждые 3 секунды.

Пост собрал множество лайков. «Ну, блин, прикольно», «Нормально придумали: светомузыка под песню», - отписались люди в комментариях.

Правда, не всем ситуация показалась веселой. «А если бы моргнула лампочка - и в эту же секунду перебежал пешеход?» - поинтересовался один из жителей области.

Водитель заснял «особую атмосферу» Верхней Елюзани

Проблема с фонарями в Верхней Елюзани возникла еще в пятницу, 19 января, сообщил местный житель. «Весь день освещение было включено», - уточнил он.

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