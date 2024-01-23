Водитель заснял «особую атмосферу» Верхней Елюзани

23.01.2024 | 11:24

«В селе Верхняя Елюзань своя особая и волшебная атмосфера» - так называется видео, сделанное на центральной дороге населенного пункта в понедельник, 22 января, и выложенное в группе «Подслушано Городищенский район» во «ВКонтакте».

На записи с движущегося автомобиля запечатлено, как в темное время суток все фонари, стоящие вдоль дороги, синхронно гаснут каждые 3 секунды.

Пост собрал множество лайков. «Ну, блин, прикольно», «Нормально придумали: светомузыка под песню», - отписались люди в комментариях.

Правда, не всем ситуация показалась веселой. «А если бы моргнула лампочка - и в эту же секунду перебежал пешеход?» - поинтересовался один из жителей области.

Проблема с фонарями в Верхней Елюзани возникла еще в пятницу, 19 января, сообщил местный житель. «Весь день освещение было включено», - уточнил он.