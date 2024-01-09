Из-за долгих каникул школьники будут больше работать самостоятельно

09.01.2024 | 09:34

Из-за увеличения зимних каникул пензенским школьникам в третьей и четвертой четвертях текущего учебного года предстоит больше работать самостоятельно. Таким образом будет преодолеваться отставание от программы.

Все способы наверстать упущенное перечислил представитель областного министерства образования, отвечая на соответствующий вопрос обеспокоенных родителей в телеграм-канале PenzaInform.

«Преодоление отставания программного материала в случае введения карантинных мероприятий производится путем проведения корректировки рабочих программ: за счет часов, рассчитанных на резерв или на повторение и обобщение, слияния близких по содержанию тем уроков, укрупнения дидактических единиц по предмету, использования блочно-модульной технологии, усиления доли самостоятельной работы обучающихся, уменьшения количества часов на письменные опросы, предоставления обучающимся права на изучение части учебного материала самостоятельно или с использованием технологии «Перевернутый класс» (материал изучается дома самостоятельно, на уроке проходит его закрепление. - Прим. ред.)», - сообщил представитель минобра.

В декабре зимние каникулы для школьников из-за сложной эпидемиологической обстановки начались досрочно - 25-го числа вместо 30-го.

Планировалось, что ученики вновь сядут за парты 9 января. Однако срок окончания каникул перенесли по той же причине, и теперь вместо 10 дней школьники отдохнут 3 недели: они выйдут только 15 января.

Кроме того, многие классы в декабре уходили на карантин.