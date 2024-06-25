В Средней Елюзани готовятся отмечать Сабантуй

25.06.2024 | 14:10

В субботу, 29 июня, в селе Средняя Елюзань состоится праздник «Сабантуй-2024». Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава Городищенского района Павел Мигин.

«Почетными гостями мероприятия станет делегация из Пестречинского района Республики Татарстан», - отметил он.

После официальной части начнется праздничный концерт, на котором выступят коллективы из Татарстана.

Кроме того, участники мероприятия смогут попробовать блюда национальной кухни, увидеть творческие и ремесленные выставки, борьбу татарча корэш, а еще скачки и бега.

Также гостям предложат поучаствовать в конкурсах по гиревому спорту и перетягиванию каната.

Помимо перечисленного, на празднике будут принимать голоса за Мисс Сабантуй-2024.