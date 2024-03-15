В будущем ДК в Средней Елюзани готовятся штукатурить стены

15.03.2024 | 21:28

Здание будущего Дома культуры в селе Средняя Елюзань находится под крышей, внутри уже установлены кирпичные перегородки.

«В ближайшее время строительная бригада приступит к штукатурке стен, установке инженерных коммуникаций», - сообщил в Telegram глава Городищенского района Пензенской области Павел Мигин после проведения выездного совещания на объекте.

Возведение Дома культуры рассчитано на 2023-2024 годы. На 2023-й были запланированы общестроительные работы.

Здание будет двухэтажным, общая площадь - 1 759,45 кв. м. Проектом предусмотрен лифт для людей с инвалидностью.

В учреждении разместятся зрительный зал почти на 300 мест, библиотека с читальным залом и книгохранилищем на 40 000 книг, кабинеты для творческих занятий, танцевальный зал, подсобные и технические помещения, несколько санузлов.

Предусмотрены благоустройство и озеленение территории.

«Общий объем финансирования из регионального бюджета составляет 172,7 млн рублей», - сообщали в Министерстве культуры и туризма Пензенской области.